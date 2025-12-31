Detienen a tres sujetos por el delito de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

Como parte de las indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron tres personas que aparecen como probables responsables del delito de violencia familiar.

Los detenidos por parte de los elementos adscritos al Grupo Especializado en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, son: Juan Manuel R. G., Rafael Benjamín P. H., y Manuel Ricardo M. N.

Fueron puestos a disposición de los Jueces del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Violencia Familiar, harán de su conocimiento que se les atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)