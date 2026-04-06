Detienen a tres mujeres por desobediencia y resistencia y promoción de conductas ilícitas; serán investigadas por el homicidio de un hombre en Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, realizaron la detención de Beatriz Verónica S. L., Fátima Joseline F. R. y Ana Cristian G. R., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como promoción de conductas ilícitas, mismas que serán investigadas por su posible participación en un hecho de homicidio con arma de fuego.

Agentes municipales, que efectuaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Ampliación Juanita Luna, atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el que se reportaba un homicidio en el cruce de las calles Privada Islas Carolinas e Isla Salomón.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un masculino tendido en el suelo por lo que, tras verificar su estado de salud, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. De manera simultánea, en el área frontal del domicilio, los policías observaron a tres mujeres involucradas en una riña.

Una vez controlada la situación, las mujeres adoptaron una actitud agresiva, forcejeando con los elementos municipales, motivo por el cual se procedió a su detención por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Durante la intervención, una de las detenidas, identificada como Fátima Joseline F. R. de 25 años, ofreció a los agentes un teléfono celular con la intención de obtener su liberación, acción que derivó su detención por el delito de promoción de conductas ilícitas.

Previa lectura de derechos, Beatriz Verónica S. L. de 28 años, Fátima Joseline F. R. de 25 años y Ana Cristian G. R. de 33 años, fueron consignadas ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.