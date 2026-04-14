Detienen a sujetos por portación ilegal de arma de fuego en Gpe y Calvo

Derivado de las acciones implementadas para la disuasión de los delitos en la región sur de la entidad, las Bases de Operación Interinstitucional desplegadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Los hechos se registraron ayer la noche de ayer lunes, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizaban recorridos de seguridad sobre el camino que conduce de Guadalupe y Calvo a la localidad El Ocote.

En dicho lugar, revisaron una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, modelo 1998, color arena, la cual era tripulada por Javier C. B. y Samuel Manuel C. B., a quienes se les aseguró una pistola tipo escuadra, marca Browning, calibre .9 milímetros, abastecida con un cartucho.

Dichas personas, junto con el arma y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal, así como para realizar las pruebas periciales que permitan establecer si la pistola está vinculada con algún otro hecho delictivo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).