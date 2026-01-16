Detienen a sujeto intoxicándose en unidad del Bowí

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que la mañana de este día, alrededor de las 8:30 horas, se registró un incidente a bordo de la unidad T-210 del sistema de transporte Bowí, al detectarse a una persona del sexo masculino presuntamente intoxicándose.

El operador identificó la situación mediante las cámaras de la unidad y activó de inmediato el protocolo de seguridad, realizando el reporte al 911; elementos de la Policía Municipal acudieron a la estación CONALEP, donde detuvieron al presunto responsable, sin que se registraran personas lesionadas.

Bowí invita a las y los usuarios a reportar cualquier situación similar al personal o a través de los canales de atención, a fin de mantener un entorno seguro para todas y todos.