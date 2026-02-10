Detienen a probable responsable de robo a tienda de conveniencia en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con policías municipales de Parral, atendieron un reporte de robo en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Real de Victoria, logrando detener en el término de la flagrancia al probable responsable.

De inmediato activaron un operativo de búsqueda que permitió detener a quien se identificó como Gabriel R. H., de 29 años de edad, asegurándole una capucha negra, un cuchillo con el que presuntamente amagó a la encargada del local comercial afectado y mil 900 pesos que sustrajo de la caja registradora.

El detenido y lo asegurado, fueron puestos a disposición de Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, para las investigaciones correspondientes y definir su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).