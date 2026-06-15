Detienen a masculino en posesión de mariguana y cocaína en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como David Noé R. L., por delitos contra la salud, en la colonia La Paz, en Ciudad Juárez.

La detención se registró en calles Caborca y Mauricio Corredor, en donde los agentes investigadores del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), le realizaron una revisión, encontrando entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía 108 gramos de una hierba verde con las características de la mariguana, así como 25 envoltorios de plástico que contenían en total 24 gramos de una sustancia con las características de la cocaína,

El presunto responsable de 39 años de edad, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Narcomenudeo, que procederá con las indagatorias correspondientes para proceder en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presumen inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).