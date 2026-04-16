Detienen a masculino en posesión de dosis de drogas en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Alejandro S. M., de 42 años de edad, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de droga.

Durante los operativos instrumentados con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Nuevo Casas Grandes, detectaron que dicha persona tenía entre sus pertenencias 12 envoltorios de plástico que contenían una metanfetamina con las características del cristal, así como uno con un polvo blanco similar a la cocaína.

La intervención ocurrió la noche de ayer miércoles, en el cruce de las calles Azahar y Del Bosque, de la colonia Real del Bosque, en donde también aseguraron un vehículo de la marca Ford línea F-250, modelo 1995, para investigación.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).