Detienen a masculino en posesión de cristal en Cuauhtémoc

En operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino en posesión de droga, en la calle Tenochtitlan y 78 de colonia Tierra Nueva, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La persona detenida se identificó como Jesús Adrián A. M., de 27 años de edad, quien traía entre sus pertenencias tres envoltorios que contenían 17 gramos de cristal.

Junto con la droga que se le aseguró, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).