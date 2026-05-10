Detienen a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes en la Feria de San Marcos

La magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de Aguascalientes, Martha Elba Dávila Pérez, fue detenida en la Feria de San Marcos tras presuntamente no haber querido pagar la cuenta en un establecimiento.

Martha Elba Dávila Pérez habría estado amenazando con ser magistrada para que la dejaran ir.

Sin embargo, destacó que su papel como magistrada es sancionar a integrantes del Poder Judicial cuando incurren en faltas o irregularidades.

Magistrada del TDJ de Aguascalientes es detenida por no querer pagar la cuenta en un lugar

La noche del 9 de mayo de 2026, un hecho habría acontecido en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, cuando una magistrada se negó a pagar la cuenta de un establecimiento acusando “soy magistrada”.

Según el video mostrado del momento, se trataría de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, que tras asistir a la Feria de San Marcos salió del lugar y no quiso pagar la cuenta.

Los testigos argumentan que Dávila Pérez se encontraba alcoholizada, lo que la llevó a argumentar “soy magistrada” cuando elementos de la policía municipal la detuvieron.

En el video, se puede ver que la magistrada es incluso esposada, además de que elementos también subían a la patrulla a un hombre que presuntamente era su esposo de nombre Alejandro Jorge García Gómez.

Él tiene el cargo actual de director general de Monitoreo y Seguimiento de Indicadores en el gobierno de Aguascalientes.

Hasta el momento, autoridades de Aguascalientes no han confirmado la detención y las sanciones a las que la magistrada del TDJ sería acreedora, así como su esposo.