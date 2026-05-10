Barcelona humilla al Real Madrid y es campeón de LaLiga: Flick dirigió Clásico pese a muerte de su padre

El Barcelona venció al Real Madrid 2-0 en el Spotify Camp Nou y aseguró matemáticamente el campeonato de LaLiga EA Sports frente a su máximo rival. El conjunto dirigido por Hansi Flick resolvió el partido desde la primera mitad con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, en un encuentro que también estuvo rodeado por el contexto extracancha que vivieron ambos clubes en los días previos.

El Clásico español de la jornada 35 estuvo marcado por el minuto de silencio dedicado al padre de Hansi Flick, fallecido este domingo horas antes del partido. El técnico alemán dirigió al Barcelona pese a su duelo.

En tanto, el Real Madrid sigue con su mala racha, luego de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento. Además, el cuadro merengue afrontó el partido con varias bajas importantes, incluida la de Kylian Mbappé.

Resumen: Barcelona consigue su título 29 con goles de Rashford y Torres

El conjunto azulgrana resolvió el partido antes de la media hora. Marcus Rashford abrió el marcador al minuto 9 con un tiro libre que dejó sin oportunidad a Thibaut Courtois y desató la reacción del Spotify Camp Nou.

La presión del Barcelona continuó y al minuto 18 llegó el segundo tanto. Ferran Torres definió dentro del área con un disparo de derecha al ángulo tras asistencia de Dani Olmo para colocar el 2-0 definitivo.

El Real Madrid intentó reaccionar con aproximaciones aisladas de Gonzalo García y Fran García, pero el equipo de Álvaro Arbeloa nunca logró tomar control del encuentro. Courtois evitó una diferencia mayor con intervenciones ante Lewandowski, Fermín López y Raphinha durante la segunda mitad.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad del Clásico. El árbitro mostró tarjetas amarillas a Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Raúl Asencio, Dani Olmo, Raphinha y Trent Alexander-Arnold en un duelo que tuvo varios momentos de tensión.

Historial de títulos de LaLiga: Barcelona recorta distancia

Con este resultado, el Barcelona llegó a 88 puntos y aseguró matemáticamente el campeonato con tres jornadas todavía por disputarse. El club catalán conquistó así su título número 29 de liga española y el segundo consecutivo. Además, el equipo blaugrana confirmó el dominio reciente en el futbol español al ganar cinco de los últimos seis títulos nacionales en disputa.

La temporada del Barcelona bajo el mando de Flick pasó de perseguir al conjunto blanco en octubre a cerrar la campaña con 14 puntos de diferencia.

Así queda el palmarés histórico de LaLiga:

Real Madrid: 36 títulos

Barcelona: 29 títulos

Atlético de Madrid: 11 títulos

Athletic Club: 8 títulos

Valencia: 6 títulos

Real Sociedad: 2 títulos

Sevilla: 1 título

Betis: 1 título

Real Madrid cierra una semana de tensión y lesiones

El Real Madrid llegó al Clásico después de varios días marcados por conflictos internos. La situación más delicada fue el altercado entreFederico Valverde y Aurélien Tchouaménidurante entrenamientos en Valdebebas.

El club abrió expedientes disciplinarios contra ambos futbolistas luego de las discusiones ocurridas en el vestuario. Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras golpearse al resbalar durante el incidente.

Álvaro Arbeloa había reconocido el ambiente complicado previo al partido: “Hay que usar esa frustración y esa rabia para afrontar el partido de mañana”.

Barcelona 2-0 Real Madrid EN DIRECTO: Revive el minuto a minuto del Clásico

¡Se acabó! Gana el Barcelona 2-0 al Real Madrid.

88′ El Barcelona refresca el equipo con el ingreso de Alejandro Balde, quien sustituye a Fermín López .

. 84′ Lewandowski vuelve a generar peligro , pero Courtois responde con otra gran atajada para salvar al Real Madrid.

, pero Courtois responde con otra gran atajada para salvar al Real Madrid. 82′ Raphinha encabeza el ataque del Barcelona y prueba con un disparo que termina en las manos de Courtois.

y prueba con un disparo que termina en las manos de Courtois. 81′ El Clásico sube de temperatura: el árbitro amonesta a Raphinha y Trent Alexander-Arnold con tarjeta amarilla.

con tarjeta amarilla. 79′ El Real Madrid mueve sus piezas con doble cambio: Franco Mastantuono entra al campo por Brahim Díaz, mientras César Palacios sustituye a Gonzalo García.

77′ El Barcelona realiza otro ajuste y da ingreso a Marc Bernal , quien entra al terreno de juego en sustitución de Gavi.

, quien entra al terreno de juego en sustitución de Gavi. 70′ El Real Madrid realiza modificaciones y manda al terreno de juego a Thiago Pitarch en lugar de Eduardo Camavinga .

en lugar de . 68′ ¡El Barcelona vuelve a tocar la puerta ! Fermín López saca un zurdazo dentro del área tras una asistencia de Frenkie de Jong, pero la defensa rechaza el disparo y evita el tercero blaugrana.

! Fermín López saca un zurdazo dentro del área tras una asistencia de Frenkie de Jong, pero la defensa rechaza el disparo y evita el tercero blaugrana. 64′ Hansi Flick mueve sus piezas: manda al campo a Raphinha en sustitución de Marcus Rashford . El atacante brasileño regresa a la actividad tras superar la lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el pasado 27 de marzo.

. El atacante brasileño regresa a la actividad tras superar la lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el pasado 27 de marzo. 64′ Movimiento en el Barcelona: Frenkie de Jong ingresa al terreno de juego en lugar de Dani Olmo.

ingresa al terreno de juego en lugar de Dani Olmo. 55′ Jude Bellingham fue amonestado con tarjeta amarilla para el Real Madrid .

. 52′ ¡Se calienta el Clásico! Raúl Asencio fue amonestado por una dura entrada sobre un rival. Dani Olmo también terminó viendo la tarjeta amarilla.

48′ Aprieta el Barcelona en el arranque del segundo tiempo: Thibaut Courtois interviene de nuevo para desviar el balón y conceder tiro de esquina para los blaugranas.

46′ ¡Regresamos a la cancha!

Primer tiempo: Barcelona 2-0 Real Madrid

¡El Barcelona tiene una mano sobre el trofeo de LaLiga! Al descanso del Clásico, el conjunto azulgrana domina 2-0 al Real Madrid en un Spotify Camp Nou encendido gracias a los goles de Marcus Rashford, con un golazo de tiro libre al minuto 9, y Ferran Torres al 19’, desatando la locura entre la afición culé.

El equipo blaugrana está a 45 minutos de tocar la gloria: un triunfo o incluso un empate en este Clásico de la jornada 35 le bastará para conquistar su título número 29 de LaLiga EA Sports.

45′ + 3 Nos vamos al medio tiempo con ventaja 2-0 para el Barcelona.

con ventaja 2-0 para el Barcelona. 44′ El Real Madrid se queda a nada del descuento: Fran García sacó un zurdazo dentro del área que pasó rozando el poste derecho. Eduardo Camavinga fue quien construyó la jugada con la asistencia.

40′ Primera amonestación para el Real Madrid: Le sacan la tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga tras una entrada peligrosa que encendió los ánimos en el Clásico.

38′ ¡Se salva el Real Madrid! Thibaut Courtois aparece bajo los tres postes para desviar el balón y manda a córner en favor del Barcelona.

Thibaut Courtois aparece bajo los tres postes para desviar el balón y manda a córner en favor del Barcelona. 30′ ¡El Barça acariciaba una jugada peligrosa! Marcus Rashford metió un pase profundo que encendió las gradas, pero Dani Olmo se encontraba en fuera de juego y todo quedó invalidado.

metió un pase profundo que encendió las gradas, pero Dani Olmo se encontraba en fuera de juego y todo quedó invalidado. 27′ Trent Alexander-Arnold recibe una infracción en terreno defensivo y el Real Madrid tiene tiro libre.

22′ Gonzalo García intenta para el Real Madrid con un disparo de derecha dentro del área por el costado derecho, pero el balón se fue desviado.

18′ ¡Gol del Barcelona! Ferran Torres amplía la ventaja 2-0 ante el Real Madrid con un disparo de pierna derecha dentro del área que terminó en el ángulo derecho. Dani Olmo participó con la asistencia.

ante el Real Madrid con un disparo de pierna derecha dentro del área que terminó en el ángulo derecho. Dani Olmo participó con la asistencia. 9′ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO! Rashford pega el primero para los catalanes.