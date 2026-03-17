Detienen a hombre con droga y vehículo vinculado a homicidio en Juárez

El Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la detención de Luis Carlos R. R., quien se encontraba en posesión de presunta droga y de un vehículo vinculado a un homicidio doloso ocurrido en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron sobre la calle Independencia, donde, a través de la Dirección de Análisis Táctico y mediante el uso de herramientas de videovigilancia del C7-iA, se detectó un vehículo Ford Edge, relacionado con un homicidio ocurrido en julio de 2025 en la colonia Riberas del Bravo.

Una vez identificado el automotor, el personal del C7-iA notificó a los Detectives en campo, quienes acudieron de inmediato para realizar la intervención correspondiente.

Al interceptar el vehículo, los agentes cuestionaron al conductor, quien omitió proporcionar información relevante. Durante la inspección, se localizó en la guantera un envoltorio que contenía diversas dosis de presunta marihuana, lo que derivó en su detención.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado, para continuar con las investigaciones correspondientes por su posible relación con el homicidio y delitos contra la salud.

Estas acciones reflejan la efectividad del uso de la videovigilancia como herramienta clave para la detección de generadores de violencia, estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, porque con seguridad damos resultados.