Detienen a “El Ganso”, presunto líder de grupo delictivo, con arma y droga en Iztacalco

José Damián ‘N’, alias ‘El Ganso’, señalado como líder del grupo delictivo Los Gansos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un operativo en la colonia Nueva Santa Anita, en la alcaldía Iztacalco.

La captura se realizó como parte de trabajos de investigación de gabinete y campo contra delitos de alto impacto, luego de que policías observaran al sujeto en actitud inusual mientras manipulaba envoltorios similares a los usados para la distribución de droga.

Tras una revisión preventiva, le fue asegurada un arma de fuego corta abastecida con cartuchos útiles, así como 185 dosis de presunta cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

“Derivado de trabajos de investigación e inteligencia, policías de la SSC detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y más de 180 dosis de aparente droga”, informó la dependencia.

‘El Ganso’, de 31 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Autoridades señalaron que cuenta con antecedentes penales por homicidio en grado de tentativa, robo agravado, delitos contra la salud y delitos ambientales, y lo identifican como presunto generador de violencia en la zona.

Con información de López Dóriga