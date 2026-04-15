Detienen a dos personas vinculados a un doble homicidio en Ciudad Juárez

Como resultado de la estrategia de seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia policial instruida por el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvieron a dos personas, en operativos distintos bajo la misma línea de investigación, presuntamente involucrados en delitos contra la salud y homicidios de alto impacto en Ciudad Juárez.

En una primera acción, el Grupo Especial de Detectives de la SSPE, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, detectó mediante el sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela una camioneta Chevrolet Silverado blanca, sobre el estacionamiento de una Plaza Comercial. Este vehículo había sido señalado como unidad de escape en un doble homicidio ocurrido el pasado 12 de abril.

Tras una alerta de seguimiento en tiempo real, los agentes interceptaron la unidad en las inmediaciones de la colonia Del Marqués, donde se detuvo a Mario Alonso V. S., de 42 años. Al realizar la inspección del vehículo, fueron localizados diversos paquetes de una hierba con las características de la marihuana.

Horas más tarde, se logró la ubicación y detención de un segundo objetivo prioritario identificado como Juan Ignacio H. G., alias “Daygoro”, quien conducía un vehículo Dodge Charger negro.

Al momento de su detención, se le localizaron entre sus pertenencias envoltorios de una sustancia con características propias de la cocaína. Cabe destacar que, de acuerdo con los trabajos de inteligencia, tanto el detenido como el vehículo coinciden plenamente con las descripciones vinculadas a hechos violentos recientes en la ciudad.

Los detenidos, así como los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para el seguimiento puntal de la investigación.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional, así como el uso de la tecnológica de la Plataforma Centinela para garantizar la paz y seguridad de las y los chihuahuenses.