Detienen a dos miembros de Los Chapitos; tenían un fusil Barrett

Dos presuntos miembros de Los Chapitos fueron detenidos en Sinaloa.

Autoridades identificaron en Mazatlán dos inmuebles presuntamente relacionados con la célula delictiva emanada del Cártel de Sinaloa.

Tras obtener el mandamiento judicial indicado, se llevaron a cabo las órdenes de cateo correspondientes en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Efraín N. y Jesús N. fueron detenidos en dichos inmuebles, en posesión de diversas armas de fuego.

Les decomisaron un fusil Barrett, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Los miembros de Los Chapitos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presume una afectación de 2 millones, 502 mil 62 pesos a la organización delictiva.

Con información de López-Dóriga Digital