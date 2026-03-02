Detienen a cuatro sujetos armados tras persecución y ataque contra estatales en Aldama

Elementos de la SSPE lograron asegurar ademas diversas armas de fuego.

Aldama. – La tarde de este lunes se registró una fuerte movilización en el municipio de Aldama, donde personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado logró el aseguramiento de distintas armas de fuego y detuvieron a cuatro sujetos, mismos que momentos antes habrían atacado a balazos a los elementos tras esconderse en un domicilio al intentar huir.

Los hechos se dieron durante recorridos de reforzamiento táctico de la secretaría implementados en el municipio de Aldama, después de que cuatro sujetos evadieron el alto que se les marcó por parte de autoridades cuando viajaban a bordo de una motocicleta color azul en el cruce de las calles Roberto Sosa y Silvestre Tarango de dicho municipio.

Los sujetos emprendieron la huida de manera pedestre, ingresando a un domicilio del sector, donde al descender los oficiales de las unidades fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego provenientes del interior del inmueble, resultando con impactos de bala la unidad oficial con número económico 817, pero afortunadamente no se reportaron elementos lesionados.

De inmediato los activos policiacos procedieron al ingreso táctico bajo los protocolos de seguridad, para salvaguardar la integridad de terceros y del personal operativo.

Durante la intervención, los masculinos intentaron escapar a través de los techos aledaños, sin embargo se logró su captura, asegurando cuatro armas largas tipo fusil con sus respectivos cargadores, así como ocho cargadores adicionales y dos chalecos balísticos.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier R. D., de 27 años, originario de Chihuahua; Luis Gerardo A. M., de 20 años, originario de Aldama; Jesús José G. C., de 38 años, alias “Mayo Flaco”, originario de Aldama; y Cruz Fernando B. M., de 35 años, alias “Mayo Flaco”, originario de Chihuahua.

Lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.