Detienen a 5 personas por delitos contra la salud tras cateo en Parral

En seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, ejecutó una orden de cateo, logrando la detención en flagrancia de cinco personas, entre ellas un menor de edad, así como el aseguramiento de droga y diversos indicios relacionados con la posible comisión de conductas delictivas.

La intervención tuvo lugar la noche de ayer miércoles, en un inmueble ubicado en la calle Roble, colonia Juárez, en la ciudad de Parral.

El operativo fue dirigido por Agentes del Ministerio Público, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Peritos en Criminalística y personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la diligencia, fueron detenidos Magdalena B. I., Diego Alonso V. P., Juan Carlos P. B., Brayan Armando A. G. y un menor de edad de iniciales E.S.V.E., a quienes se les aseguró lo siguiente:

– 01 envoltorio de plástico color azul con diversas porciones de metanfetamina.

– 01 maleta de color negro con siete bolsas de plástico que contenían diversas porciones de mariguana.

– 01 cajetilla de cigarros en cuyo interior se encontró una bolsa de plástico con metanfetamina.

– 01 radio de comunicación con la leyenda BAOFENG con su respectivo cargador.

Las personas detenidas, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica conforme a derecho.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía de Distrito Zona Sur refrenda su compromiso de combatir de manera permanente los delitos que afectan la salud pública, fortaleciendo las labores de investigación y procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).