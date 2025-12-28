Detienen a 4 por repartir juguetes con etiquetas del Cártel del Noreste a niños

Presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos cuando repartían juguetes bélicos con la leyenda CDN, presuntamente en referencia a las siglas de la organización criminal (Cártel del Noreste) a menores de edad, en un municipio del estado mexicano de Nuevo León (norte), informaron este domingo las autoridades.

Presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos cuando repartían juguetes bélicos con la leyenda CDN, presuntamente en referencia a las siglas de la organización criminal (Cártel del Noreste) a menores de edad, en un municipio del estado mexicano de Nuevo León (norte), informaron este domingo las autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe, Nuevo León, los hechos se registraron en la colonia (vecindario) Escamilla, de ese municipio metropolitano.

La detención se registró tras encontrarse un vehículo que era buscado por su presunta participación en un par de ejecuciones.

Los hombres fueron identificados como Lander Alejandro, de 18 años, alias “Tocino”, originario de Baja California; Erick “Flaco”, de 27 años, y Bryan “Lucifer”, de 25 años, ambos originarios de Veracruz, así como Francisco Israel “Cañangas o Isra”, de 31 años, originario de Monterrey.

Los cuatro detenidos son señalados por su participación en dos ejecuciones y otro hecho violento en donde se registraron disparos, sin reporte de víctimas, ocurridos en diciembre.

El CDN o Cártel del Noreste es una organización criminal en México, considerada como una escisión de los Zetas y está relacionado con actividades ilícitas como homicidios, narcotráfico y extorsión.

No es la primera ocasión que presuntos miembros del crimen organizado realizan regalos a la población. En otras ocasiones, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han salido a las calles vestidos con pasamontañas y armas largas para repartir juguetes a menores de edad, en fechas como el 25 de diciembre, día de Navidad, y el 6 de enero, Día de Reyes

Las entregas de juguetes se realizan en zonas marginadas de los estados de Michoacán y Jalisco.

