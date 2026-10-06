Detienen a 3 por robo en Parisina de la Liber, un presunto extranjero

Agentes de la Policía Municipal lograron la detención de 3 personas acusadas de robar merncancía de la sucursal de Parisina ubicada sobre la calle Libertad, en el centro de la ciudad.

Se trata de 1 mujer y 2 varones, uno de ellos aparentemente extranjero ya que no cuenta con identificación oficial y habla únicamente en inglés.

Según el reporte de la tienda, los detenidos pagaron una parte de la mercancía y el resto la escondieron entre sus ropas, tratándose de artículos pequeños del área de mercería con un valor aproximado a los 600 pesos.