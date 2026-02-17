Detienen a 3 implicados en asalto a joyería y casa de empeño

Como resultado de una intensa y vasta labor de inteligencia e investigación realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales, se logró la detención de tres implicados en robos perpetrados a una casa de empeño y una joyería en Ciudad Juárez.

Los detenidos: Luis Enrique C. M., Carlos Daniel N. L, y Héctor Hugo P. H., de 30, 27 y 22 años de edad, respectivamente, fueron llevados a la audiencia de formulación de imputación, en las que fueron informados por la representación social que se les atribuyen hechos delictivos cometidos el 29 de enero de 2026, a una casa de empeño de la colonia La Cuesta.

Asimismo, se les formuló imputación por el robo de diversa mercancía de oro y plata, valuada en aproximadamente dos millones de pesos, cometido el 08 de febrero de 2026, a una joyería ubicada al interior de una plaza comercial ubicada en la Avenida Ejército Nacional, en la colonia Benito Juárez.

La detención de Luis Enrique C. M., Carlos Daniel N. L, y Héctor Hugo P. H., fue mediante órdenes de aprehensión.

Los Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos conocedores de las respectivas causas penales, impusieron la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, a quienes, en próximas horas, en las audiencias de vinculación a proceso, se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).