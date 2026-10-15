Detienen a 2 sujetos en Juárez que circulaban en vehículo relacionado con homicidio en Fashion Mall

Como parte de las investigaciones por el homicidio registrado el pasado 7 de octubre en una plaza comercial de la ciudad de Chihuahua, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a dos hombres en Ciudad Juárez, a quienes les aseguraron presunta marihuana y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

La intervención se realizó el 14 de octubre, alrededor de las 11:40 horas, en el cruce de la calle Genaro Vázquez y avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Tierra y Libertad, mediante un operativo de búsqueda y localización derivado del análisis de videograbaciones de la Plataforma Centinela.

De acuerdo con la información operativa, se identificó datos que permitieron dar seguimiento a una camioneta tipo pick-up, color gris, relacionada con las indagatorias y cuyo desplazamiento apuntaba hacia Ciudad Juárez.

Por instrucción del Secretario de seguridad, Luis Aguirre, la intervención se llevó a cabo en coordinación con agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Delitos contra la Vida. Operación conjunta ta que permitió la localización de un vehículo que coincidía con las características buscadas.

Al verificar los identificadores del automotor, se obtuvo información de que contaba con reporte de robo en Denver, Colorado, Estados Unidos. Además, durante la inspección de sus dos ocupantes, identificados como Carlos Alberto M.R, de 25 años, y Francisco Javier M.M, de 34, se localizaron bolsas con hierba verde, con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 46 gramos.

Por estos hechos, ambos hombres fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y quedaron sujetos a las investigaciones correspondientes por la posesión del vehículo con reporte de robo y el posible uso indebido de sus documentos de identificación vehicular.

Los detenidos fueron trasladados para la elaboración de las actas correspondientes y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte. El vehículo quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para las diligencias conducentes.

La SSPE mantiene la colaboración con las autoridades investigadoras para dar seguimiento al caso y determinar si los detenidos tienen alguna relación con el homicidio ocurrido en Plaza del Sol, en la ciudad de Chihuahua.