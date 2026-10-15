Obtiene FDZC fallo condenatorio contra acusado de violación agravada

• En Juicio Oral, esta representación social demostró que se aprovechó de su trabajo como profesor de primaria, para violentar a un niño que era su alumno

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Pabel Rubén G. C., por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de un niño de siete años de edad.

En el juicio oral 152/2025, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, demostró la responsabilidad penal del imputado.

A través de la investigación ministerial se estableció que, en el año 2018, Pabel Rubén G. C., era maestro de la víctima, en una primaria de la colonia Jardines de Oriente, en esta ciudad de Chihuahua, cuando le cometió el delito.

En seguimiento a las indagatorias por los citados hechos que fueron denunciados el 13 de noviembre de 2023, se obtuvo la orden de aprehensión con la que fue detenido Pabel Rubén G. C., el 29 de octubre de 2024, y quedó vinculado a proceso, situación jurídica que enfrentó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras ser declarado penalmente responsable por un Tribunal de Enjuiciamiento, el próximo martes 20 de octubre a las 11:00 horas, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que purgará en prisión.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.