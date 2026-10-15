Firma Policía Municipal convenio con SEPROBAN para fortalecer la seguridad bancaria

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) firmó un convenio de colaboración con Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN), para fortalecer el intercambio de información y la capacitación de policías en la prevención e investigación de delitos relacionados con instituciones bancarias.

En la firma participaron el director de la DSPM, Julio César Salas González, y el director general de SEPROBAN, Ciro Humberto Ortiz Estrada, con el propósito de estrechar la coordinación en beneficio de las instituciones financieras y de la ciudadanía.

El acuerdo permitirá reforzar la colaboración entre ambas partes y ampliar los conocimientos del personal policial para atender hechos que afecten el patrimonio y la seguridad en el sector bancario.

Esta colaboración tiene como antecedente el reconocimiento que SEPROBAN otorgó a la DSPM en 2024, por sus labores de prevención e investigación de delitos relacionados con instituciones bancarias.

Como parte de las actividades, se contempló un recorrido por las instalaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), para compartir con el personal de SEPROBAN las herramientas tecnológicas que apoyan las labores de seguridad en la capital.