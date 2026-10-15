“Morena le falló a pacientes y al personal de la salud”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, afirmó que el Gobierno Federal de Morena le falló a los pacientes y al personal de salud, ya que no se puede hablar de transformación cuando las familias no encuentran sus medicamentos y los trabajadores de la salud tienen que exigir los recursos necesarios para cumplir con su responsabilidad.

El legislador sostuvo que, más allá de los cambios institucionales, persisten problemas como recetas sin surtir, largas esperas para recibir atención y gastos que terminan afectando directamente la economía de las familias mexicanas.

Vázquez también expresó su respaldo a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes han salido a manifestarse para exigir personal suficiente, insumos médicos y condiciones dignas para desempeñar su labor.

“Los trabajadores del IMSS protestan, reclaman y exigen lo indispensable para atender a los pacientes. Su vocación y compromiso no pueden seguir utilizándose para encubrir las fallas del Gobierno. Merecen respeto, condiciones dignas y soluciones, no amenazas”, subrayó.

El senador consideró que las deficiencias del sistema de salud afectan tanto a quienes necesitan atención médica como al personal que diariamente enfrenta las dificultades para brindar el servicio.

“Prometieron un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y hoy ni siquiera pueden surtir o garantizar los medicamentos. Cambiaron el Seguro Popular por el INSABI y después por el IMSS-Bienestar, pero cambiar de nombres no cura enfermedades”, señaló.

Finalmente, Mario Vázquez sostuvo que garantizar el acceso a la salud debe ser una prioridad, con recursos suficientes, abasto de medicamentos, personal capacitado e infraestructura adecuada.

“La salud de los mexicanos no puede seguir pagando el costo de las malas decisiones del Gobierno. Se necesitan soluciones reales, planeación y responsabilidad, no promesas que se quedan en el discurso”, concluyó.