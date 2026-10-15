Impulsa Municipio eventos actividad turística y ocupación hotelera en chihuahua capital durante septiembre

La derrama económica superó los 496 millones de pesos y algunos hoteles alcanzaron hasta un 80% de ocupación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, dio a conocer que, durante septiembre de 2026, Chihuahua Capital registró una derrama económica turística de 496.87 millones de pesos, cifra superior a la registrada durante el mismo mes de 2025, lo que refleja el crecimiento de la actividad turística y su impacto positivo en la economía local.

Destaca que, gracias a la realización de eventos, congresos y diversas actividades que atrajeron visitantes a la capital, algunos hoteles reportaron niveles de ocupación de hasta un 80 por ciento, lo que favoreció directamente a sectores como el hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.

La llegada de visitantes durante este periodo permitió fortalecer el consumo local y generar oportunidades para los negocios de la ciudad, al tiempo que reafirmó la capacidad de Chihuahua Capital para recibir eventos que reúnen a participantes de distintas regiones del país.

Estos resultados reflejan la importancia de continuar con la atracción de eventos de carácter empresarial, cultural, tecnológico y turístico, que contribuyan al desarrollo económico y posicionen a Chihuahua Capital como un destino atractivo tanto para visitantes de negocios como de placer.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias de promoción turística y colaboración con los distintos sectores, para fortalecer la competitividad de Chihuahua Capital, atraer más visitantes y generar mayores oportunidades para las familias chihuahuenses.