Refrenda Gobierno del Estado compromiso con el desarrollo del sector Nogalero

El Gobierno del Estado, refrendó su respaldo a las familias productoras de nuez pecanera de Chihuahua, al reconocer su esfuerzo y resiliencia ante los retos que enfrenta el campo, como la sequía, los bajos precios y la incertidumbre para invertir. Así lo expresó Eduardo Cabada Estrada, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), durante la tercera edición del Día Estatal de la Nuez Pecanera, organizada por la Asociación de Productores de Nuez Pecanera del Municipio de Chihuahua (Apronuez), que preside Juan Rubén Barrio Aguirre.

Durante su mensaje, Cabada Estrada destacó que seis de cada diez nueces cosechadas en México provienen de huertos chihuahuenses, cifra que refleja la importancia de esta actividad para la economía y la identidad del estado. Señaló que producir nuez requiere años de inversión, paciencia y cuidado, por lo que reconoció a las familias que mantienen viva esta tradición y contribuyen al desarrollo del sector agropecuario.

Ante los desafíos que enfrenta el campo, reiteró que las y los productores no están solos y que el Gobierno del Estado continuará con los apoyos para equipamiento, fertilización, control sanitario y tecnologías que permitan aprovechar de manera eficiente el agua.

Asimismo, destacó que en los próximos días arrancará el operativo de seguridad para la cosecha de alto valor, con el propósito de proteger el fruto del trabajo de los nogaleros y facilitar que llegue completo a su destino. Recordó que durante el operativo del año pasado se logró asegurar y recuperar cerca de ocho mil kilogramos de nuez.

También señaló la importancia de contar con reglas claras y certeza jurídica para que las familias productoras puedan planear e invertir a largo plazo. Reiteró que Chihuahua defenderá el esfuerzo de quienes trabajan la tierra y las acciones que permitan mantener al campo estatal como referente de calidad y productividad en México.

En el encuentro se destacó la campaña Chihuahua Pecans, iniciativa impulsada por los productores con respaldo de autoridades y organismos empresariales para fortalecer la identidad y promoción comercial de la nuez chihuahuense.

Como parte de esta estrategia, se formalizó un convenio de colaboración con representantes del sector privado para sumar esfuerzos en la difusión del producto, ampliar su presencia en los mercados y promover su consumo cotidiano, más allá de los postres y platillos tradicionales de la temporada navideña.

La tercera edición del Día Estatal de la Nuez Pecanera se llevó a cabo en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes empresariales y productores del campo.