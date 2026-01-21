Detiene SSPE a sujeto armado e inhabilita campamento en Guadalupe y Calvo

Derivado del operativo permanente en la zona serrana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional, llevó a cabo el arresto de Luis Martín V. N., de 23 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego larga y diversos cartuchos útiles, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en las cercanías de la localidad Cerro Solo, cuando personal de la SSPE realizaba patrullajes aéreos mediante el uso del helicóptero Bell 407, detectando lo que parecía un campamento improvisado, en el cual se avistaron civiles armados, situación que motivó la intervención terrestre inmediata.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga; sin embargo, fue alcanzado y asegurado de manera inmediata.

Durante la revisión, se constató que el hombre portaba un arma de fuego larga tipo fusil calibre 7.62×39 mm, cinco cargadores, un total de 588 cartuchos útiles, así como un chaleco táctico.

Derivado de la detención, la célula interinstitucional (BOI) conformada por Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó un operativo de rastreo e investigación en la zona, además de llevar a cabo la inhabilitación del presunto campamento.

Este hecho evidencia la utilidad de las herramientas aéreas en las labores operativas de la Policía Estatal, ya que, en conjunto con el uso de drones, se genera inteligencia operativa y táctica que fortalece el combate a la criminalidad.

Asimismo, la SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, mediante acciones estratégicas que permiten debilitar a los generadores de violencia y fortalecer entornos de tranquilidad en el estado, como parte de la estrategia institucional impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.