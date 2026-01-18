Detiene SSPE a masculino por allanamiento y resistencia a la autoridad en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, realizó la detención de un masculino por los delitos de allanamiento y desobediencia y resistencia por particulares en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas del 17 de enero, en un domicilio ubicado en la intersección de Ignacio Ramírez y calle Coyoacán, en la colonia Margaritas, donde se detectó a un masculino sobre el techo de una vivienda.

Previo al arribo de los elementos policiales, el individuo fue captado por las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Centinela, portando lo que aparentemente era un arma larga. La propietaria del inmueble, solicitó de manera expresa que el sujeto fuera retirado del domicilio y puesto a disposición de la autoridad competente, además de otorgar el consentimiento para el ingreso y revisión del área del techo.

Durante la inspección, los elementos localizaron y aseguraron un rifle de postas de color negro. Al momento de la detención, el masculino agredió físicamente a los oficiales, motivo por el cual se procedió a su aseguramiento y traslado ante el Ministerio Público correspondiente.

El detenido fue identificado como Alan M.V, de 20 años de edad, originario y residente de Ciudad Juárez, quien fue puesto a disposición por la probable comisión de los delitos de allanamiento y desobediencia y resistencia por particulares.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, ha reiterado que el uso estratégico de la tecnología y la reacción inmediata de los elementos operativos permiten fortalecer la seguridad en las colonias y atender de manera eficaz los llamados ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones firmes para preservar el orden y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.