Detiene SSPE a hombre armado y asegura 150 dosis de presunta droga en El Sauz

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de un operativo de reforzamiento táctico en el poblado de El Sauz, llevó a cabo la detención de un hombre identificado como Juan Luis T. C., a quien se le aseguró un arma de fuego y 150 envoltorios de presunta droga. En un hecho paralelo, también fueron localizadas piezas de equipo táctico y cientos cartuchos útiles.

Los acontecimientos se registraron el pasado martes en dos intervenciones distintas, donde elementos de la Policía del Estado, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, efectuaban recorridos de vigilancia y prevención.

En una primera acción, los agentes detectaron a un masculino a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, quien al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva y hostil, por lo que se procedió a realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión se le aseguró un envoltorio plástico que contenía en su interior 150 dosis individuales de una sustancia con características similares al cristal. Asimismo, el sujeto portaba una pistola abastecida con cuatro cartuchos útiles.

De manera paralela, los elementos localizaron un vehículo GMC Denali en aparente estado de abandono. Al realizar la inspección correspondiente, se encontraron en su interior nueve chalecos tácticos, cinco radios de comunicación, un cargador metálico y 276 cartuchos útiles.

Derivado de ambas intervenciones, el detenido, los dos vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Este tipo de acciones tienen como objetivo retirar de las calles armas y sustancias ilícitas que representen un riesgo para la ciudadanía, como parte de la estrategia integral de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.