Detiene SSPE a cinco personas tras operativo interinstitucional en centros de rehabilitación de Ciudad Juárez

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, participó en un operativo interinstitucional para el cumplimiento de órdenes de aprehensión en distintos centros de rehabilitación de Ciudad Juárez.

La intervención se realizó el pasado 23 de junio mediante una célula especializada integrada por personal de la SSPE, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Durante el operativo se efectuaron revisiones en dos centros de rehabilitación ubicados en el sector poniente de la ciudad. En el centro de rehabilitación ubicado en la colonia División del Norte, fueron revisadas 97 personas, logrando la localización y detención de tres hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud y violencia familiar agravada.

Posteriormente, en el centro ubicado en la colonia Lomas de Poleo, se revisó a 49 personas, donde fueron detenidos dos hombres más que eran requeridos por la autoridad judicial por delitos contra la salud y robo agravado.

Como resultado del operativo fueron cumplimentadas un total de cinco órdenes de aprehensión vigentes, fortaleciendo las acciones de coordinación institucional para combatir la impunidad y garantizar que las personas requeridas por la justicia sean puestas a disposición de las autoridades competentes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las corporaciones de seguridad y procuración de justicia para localizar a personas con mandamientos judiciales pendientes y contribuir al fortalecimiento de la seguridad y el estado de derecho en la entidad.