La mayoría de organizaciones transportistas acepta diálogo, pero dirigentes de CANACAR mantienen protesta

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con el gobierno de México para atender sus planteamientos y evitar movilizaciones este lunes 26 de octubre.

Sin embargo, según un comunicado difundido este domingo por Gobernación, la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) no ha aceptado ese espacio de interlocución y mantiene su convocatoria a manifestarse mañana desde primera hora. La Segob calificó de “inexplicable” esa postura, al señalar que el resto del sector optó por la mesa de diálogo.

La dependencia reconoció a las asociaciones y cámaras integrantes de la CANACAR que se han deslindado de la movilización. Sostuvo que la mayoría de ellas ha expresado públicamente su convicción de no afectar a la población en los caminos del país.

Segob exhortó a la dirigencia a sumarse al diálogo y evitar acciones que afecten a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías. También reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) para llamar a la CANACAR a alcanzar un acuerdo.

El gobierno federal reiteró que la mesa de diálogo permanece abierta y que la vía institucional permite atender los planteamientos del sector.

Con información de López-Dóriga Digital y Segob