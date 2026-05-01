Detiene FGE a imputada por robo cometido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo a Noemí E.A., de 43 años de edad, quien aparece como probable responsable de un robo cometido el 12 de abril de 2025 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la detenida se encontraba en el domicilio de la víctima, cuando se apoderó de su teléfono celular y de su cartera, la cual contenía cinco mil pesos en efectivo, así como tarjetas bancarias.

La detención mediante orden de aprehensión de Noemí E.A. se realizó en calles de la colonia Altavista y fue puesta a disposición del Juez de Control que la requirió para llevarla a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar para procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, garantizar la reparación del daño y aplicar el castigo correspondiente a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.