Detiene FEOE a presunto secuestrador de dos personas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, capturaron a un prófugo de la justicia por el delito de secuestro agravado, en Ciudad Juárez.

La detención de Jorge Alejandro V. C., de 24 años de edad, fue la tarde de este jueves 15 de enero, en la calle Matamoros cruce José María Borquez de la colonia Periodista, en donde se le cumplimentó la orden de aprehensión girada en su contra.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 6479/2025, para ser llevado a la audiencia en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro le formulará imputación por el delito cometido a dos víctimas con identidad Reservada.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).