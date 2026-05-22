Aprehende FDZS a imputado por un robo cometido en Guachochi

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, por conducto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo a Raúl Mauricio A. M., de 53 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo con penalidad agravada.

El detenido, aparece como probable responsable de hechos ocurridos durante el año 2019, cuando laboraba como despachador de combustible en una estación de servicio ubicada en el municipio de Guachochi.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto realizo diversas recargas de combustibles, alteró las notas y cargó el monto de las mismas, por 7 mil 166 pesos, a una empresa de transportes que desconoció dichos cargos al momento de realizar sus pagos.

Tras su detención, Raúl Mauricio A.M. fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de esta representación para llevarlo a la audiencia en donde se formulará la imputación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos económico patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño, así como en aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)