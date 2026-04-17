Detiene COE a masculinos en posesión de un arma de fuego en la Tierra Nueva

FGE/FDZN/I-132

Ciudad Juárez, Chih., a 17 de abril de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Francisco J. A., 36 años y a Juan Carlos R. O., de 53 años de edad, por el delito de posesión ilegal de arma de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención en la flagrancia se registró durante un cateo efectuado con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en un domicilio de la calle Puerto Principio, en donde los agentes investigadores realizaron una revisión a los masculinos, localizándoles una pistola, calibre 9 milímetros, con cargador metálico, abastecido con 4 cartuchos útiles.

Los detenidos, junto con el arma asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).