Detiene Célula BOI a sujeto por portación ilegal de arma de fuego en Guadalupe y Calvo

Además, le aseguraron cientos de cartuchos, cargadores y equipo táctico

Una Célula de la Bases de Operación Interinstitucional (BOI) desplegada en el municipio de Guadalupe y Calvo, detuvo en flagrancia a un masculino identificado como Luis Martín V.N., de 23 años de edad, por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

La detención fue este martes 20 de enero, cuando personal de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano que realizaban trabajos de seguridad en la comunidad de Cerro Solo, se percataron que dicho sujeto corrió de manera pedestre cuando los vio.

Al darle alcance, los efectivos se percataron que llevaba consigo un fusil marca Century Arms, calibre 7.62 x 39, cinco cargadores, 588 cartuchos del mismo calibre y un chaleco táctico de color verde, los cuales le fueron asegurados.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).