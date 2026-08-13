Detiene AEI Zona Sur a menor de edad por posesión de mariguana en el albergue San Andrés

Derivado de los operativos desplegados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para la disuasión de los delitos en el municipio de Hidalgo del Parral, se realizó la detención en flagrancia de un adolescente de 15 años de edad, por el delito de posesión simple de narcóticos.

El menor de edad, de iniciales J.F.V.L., fue detenido ayer por la noche cuando los Policías Investigadores realizaban trabajos de seguridad en las inmediaciones del lugar conocido como el Albergue San Andrés, en donde tras una revisión corporal, entre sus pertenencias se le encontró un envoltorio de plástico con diversas porciones de mariguana.

Tras su detención, el adolescente y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores que realizará las investigaciones para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).