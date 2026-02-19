Detiene AEI Noroeste a masculino por delitos contra la salud y sustracción de menores

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en los términos de la flagrancia, al masculino identificado como Luis G. B., por el delito de sustracción y retención de menores y delitos contra la salud, en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

La acción policial se efectuó ayer miércoles 18 de febrero, cuando se atendió un reporte en el que señalaba Luis G. B., había sustraído a un menor de edad, y al ser detenido fue revisado por los agentes, localizando entre sus pertenencias un envoltorio con 0.6 gramos de cristal.

El detenido, de 38 años de edad, y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para que realice las indagatorias pertinentes y determine su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).