Detiene AEI a una mujer por presunta alteración de documentos y a otra por resistencia, en Puerto Palomas

Derivado de un operativo de vigilancia y persecución de los delitos en el poblado de Puerto Palomas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Hortensia A. S., por presunta responsabilidad en el delito de elaboración y/o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos automotores.

La mujer tripulaba un vehículo marca Jeep, línea Liberty, color gris, modelo 2008, por el cruce de las calles Casas Grandes y Allende, cuando en una inspección, los oficiales detectaron que el automotor contaba con documentos irregulares.

En otra intervención, ocurrida en el exterior de un domicilio de la calle Lerdo de la colonia Centro, arrestaron a quien se identificó como Lidia G. Q., por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, por no acatar una indicación de la autoridad.

Las acciones de seguridad y persecución de los delitos, se realizaron ayer por en el entronque carretero de Juárez a Janos en el kilómetro 112, así como en calles del poblado en mención, del municipio de Ascensión.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).