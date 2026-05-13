Detiene AEI a sujetos por delitos de género en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos personas que aparecen como probables responsables de delitos de género en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión cumplimentada a Erick Salvador R. C., en la colonia Santa Rita, es por el delito de violencia familiar en perjuicio de una mujer.

Mientras que el mandamiento judicial cumplimentado a José Carlos C. F., en la colonia Revolución es por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria cometido en agravio de tres víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en las que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

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