Detiene AEI a sujeto por el secuestro exprés de un menor de edad en Puerto Palomas

• Gracias a la oportuna intervención, la víctima fue rescatado sana y salva

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia quien se identificó como *César Iván S. R.* , por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés, cometido en perjuicio de un menor de edad, en Puerto Palomas.

Agentes asignados a la Unidad de Delitos Diversos, a través de una investigación de campo y gabinete, lograron ubicar una tapia en el cruce de las calles Benito Juárez e Hidalgo, de la colonia Centro, en donde dicha persona de 42 años de edad, mantenía privado de la libertad al menor de 13 años de edad, quien cual fue liberado sano y salvo.

De acuerdo a la denuncia, la madre manifestó que ayer domingo, recibió una llamada telefónica en la cual le indicaban que estaba su hijo secuestrado y tenía que depositar una importante cantidad de dinero para rescatarlo, numerario que fue entregado.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, quien continuará con las investigaciones por el delito de secuestro exprés.

El seguimiento de las investigaciones, permitió dar con unas tapias abandonadas, lugar en el que el presunto responsable mantenía privado de su libertad a la víctima e intentó esconderse al ver arribar a los agentes.

Afortunadamente, el menor fue rescatado sano y salvo, pero no se evitó que familiares realizaran un depósito del dinero exigido por su libertad, por lo que las investigaciones continúan

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).