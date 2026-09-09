Detiene AEI a sujeto por delitos sexuales cometidos en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron con una orden de aprehensión a Roberto R. H., persona de 52 años de edad, que aparece como probable responsable del delito de violación agravada, cometido en Nuevo Casas Grandes.

La orden de captura obtenida en una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Noroeste, fue cumplimentada ayer martes 8 de septiembre, en la colonia Centro del municipio de Buenaventura.

El detenido fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en la que agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)