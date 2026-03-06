Detiene AEI a sujeto por delitos contra la salud en Parral

Derivado de los trabajos para combatir el narcomenudeo en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a un masculino de nombre *Brayan Alberto G. Z.* , de 27 años de edad, por el delito de posesión simple de narcóticos.

Fue detenido en flagrancia la tarde de ayer jueves, cuando conducía un automóvil marca Audi, línea A4, modelo 2013, de color negro, sobre la calle Venezuela, a la altura de la colonia Kennedy.

Tras una revisión, le encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios de plástico que contenían diversas porciones de metanfetamina, una pipa de cristal con residuos de dicho narcótico y un cigarrillo de marihuana.

El detenido, el vehículo y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).