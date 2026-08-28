Detiene AEI a sujeto en posesión de cristal en la colonia Sierra Vista

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Obed Alejandro A. R., de 36 años de edad, por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención se realizó en calles Hacienda Ivarbol y Hacienda de Muñoz, luego de que se localizó entre sus pertenencias 32 gramos de la metanfetamina conocida como cristal, distribuida en 28 envoltorios de plástico.

El detenido, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público que procederá con las indagatorias correspondientes para proceder en su contra.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).