Detiene AEI a sujeto acusado de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al probable responsable de nombre Jorge Alberto E. V.

La orden de aprehensión cumplimentada a la citada persona de 32 años de edad, fue en la colonia Puertas del Sol de la ciudad de Chihuahua y puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En próximas horas, en la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar harán de su conocimiento que se le atribuyen actos de abuso de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)