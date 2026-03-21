Detiene AEI a probable responsable de feminicidio cometido en la colonia Lealtad II

Cómo parte del seguimiento a una indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a José Samuel A. P. y/o Josúe Samuel A. P., por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de Brenda Berenisse M.V.

De acuerdo con la investigación ministerial, al detenido se le atribuye privar de la vida a golpes a la víctima de 28 años de edad, en hechos ocurridos el 13 de marzo de 2026, en la colonia Lealtad II de la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en la colonia centro de la ciudad de Chihuahua, y fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

Cabe mencionar que se mantuvo una colaboración permanente con la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para allegarse de información y elementos para robustecer los elementos de prueba que se expondrán en audiencia inicial.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Feminicidios, formularán imputación en contra de José Samuel A. P. y/o Josúe Samuel A. P.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)