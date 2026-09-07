Detiene AEI a pareja en posesión de cocaína en la colonia Parajes del Sol

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quienes dijeron llamarse Irving Raúl M. H. y María Elizabeth N. L. por delitos contra la salud.

La detención de ambas personas fue en la intersección de las calles Palacio de Mitla y Andrea Mantegna, del fraccionamiento Parajes del Sol, de Ciudad Juárez, en donde los agentes investigadores les realizaron una inspección, encontrando entre sus pertenencias dos envoltorios de plástico que contenían un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso total de 38 gramos.

Además, les aseguraron para la investigación, un vehículo marca Dodge, línea Ram de color guinda, modelo 2009.

Los detenidos de 32 y 37 años de edad, y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones.