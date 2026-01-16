Detiene AEI a masculino por incumplir resolución judicial en caso de violencia familiar

Derivado del incumplimiento a una resolución judicial, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Ángel E. C., por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de una mujer.

El 14 de agosto del 2025, José Ángel E. C., fue vinculado a proceso, tras acreditarse su probable responsabilidad en agresiones físicas y psicológica cometidas a la víctima.

Caso en el que se le otorgó la suspensión condicional del proceso, tras comprometerse a pagar la reparación del daño, así como a exhibición una garantía económica y no molestar o concurrir con la víctima.

Al incumplir dichas con esas condicionales, se libró la orden de aprehensión en su contra, con la que fue detenido por los agentes ministeriales en la colonia Industrial en la ciudad de Chihuahua y llevado ante la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal.

