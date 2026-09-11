Detiene AEI a masculino por abuso sexual cometido a un menor de edad en Madera

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron con una orden de aprehensión a Cruz Iván R. B., persona de 29 años de edad, que aparece como probable responsable del delito de abuso sexual agravado con penalidad aumentada.

Las investigaciones ministeriales establecen que el 08 de septiembre del 2026, agredió sexualmente a un menor de seis años de edad, en un domicilio ubicado en el ejido El Largo Maderal, municipio de Madera.

La detención de Cruz Iván R. M., se efectuó el mediodía de ayer jueves 10 de septiembre, para ser llevado a la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad para la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).