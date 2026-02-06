Detiene AEI a masculino durante cateo en la que encontraron droga y armas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron al masculino identificado como Johan Isac M. F., por delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención de la citada persona fue durante el cateo que efectuaron los agentes ministeriales con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en un domicilio ubicado en la calle Julio de Tori, de la colonia Infonavit Casas Grandes, donde se localizó lo siguiente:

Arma de fuego, tipo pistola con cargador metálico, abastecido con 15 cartuchos de 9 milímetros.

Una caja que contenía 15 cartuchos calibre 9mm.

Dos bolsas de plástico, que contenían un total de 106 gramos de marihuana.

Arma tipo revolver, abastecida con seis cartuchos útiles.

El detenido, quien es propietario del inmueble, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público para el seguimiento de las indagatorias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).