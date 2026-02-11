Detiene AEI a imputado por violencia familiar en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Martín Gabriel G. M., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de su pareja sentimental, en hechos registrados el 19 de febrero de 2024, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido agredió física y verbalmente a la víctima y la amenazó con matarla porque ya no quería seguir con él.

Martín Gabriel G.M. fue detenido este miércoles 11 de febrero en calles de la colonia Loma Linda, y quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género le formulará imputación.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).